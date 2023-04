Bologna Juve, rossoblù al lavoro: novità su Cambiaso e Arnautovic. Le ultime sulle loro condizioni

La squadra di Thiago Motta in campo per preparare Bologna Juve. Questo il report del club su Cambiaso e Arnautovic: entrambi restano in dubbio per il match di domenica.

REPORT BOLOGNA – «Dopo i due giorni liberi la squadra ha ripreso ad allenarsi stamattina in preparazione a #BFCJuventus di domenica. Per i ragazzi di Motta attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo. Seduta differenziata per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic».

