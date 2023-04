Sul proprio canale Youtube, Claudio Zuliani si è espresso così su Juve Napoli.

ZULIANI – «In 17 minuti abbiamo fatto 3 conclusioni in porta, quasi commovente rispetto al solito. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, abbiamo avuto le opportunità, nel secondo siamo andati in peggio dopo i cambi, facevamo fatica ad uscire. C’è stata pressione, convinzione, cattiveria agonistica. Abbiamo preso gol per la voglia di vincere una partita che per la classifica non conta niente, contano solo le coppe e il secondo posto. Ma è deprimente perdere queste partite e scontri diretti».

