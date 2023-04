Bologna Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match valido per la 32esima giornata di Serie A

La Juve torna in campo domani sera allo stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna nella 32esima giornata del campionato di Serie A.

La sfida, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, andrà in onda in diretta e in esclusiva su DAZN e sulla sua app. Possibilità anche per gli utenti Sky di vedere la gara tramite Zona DAZN al canale 214.

