Nel corso della Bobo TV, Vieri ha parlato così della crisi degli attaccanti bianconeri. Le parole dell’ex centravanti.

VIERI – «Chiesa corre corre e non tocca palla, è tutta fatica. Di Maria uguale, è lasciato solo. Così è difficilissimo far bene. A Milik non arriva palla, come fa a fare gol? Se sono Vlahovic e Chiesa chiedo di essere ceduto, per loro non va bene così, sono giovani».

The post Vieri: «Attaccanti Juve lasciati soli. Fossi in Vlahovic e Chiesa chiederei la cessione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG