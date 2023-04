Pedullà svela: «Giuntoli il preferito della Juve, come stanno le cose». Le parole sull’attuale ds del Napoli

Su Twitter, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul nome di Giuntoli per il ruolo di nuovo ds della Juve.

PEDULLA’ – «Cristiano Giuntoli è il profilo che piace di più alla Juve, come anticipato già a settembre 2022 e confermato a dicembre. Non dipende solo da Giuntoli e dalla Juve, ma è il primo nome della lista. Solo se non fosse possibile, l’attuale contratto con il Napoli scade nel 2024, la Juve andrebbe su un’altra soluzione».

