Commisso rilancia: «Juve? Meglio che non li critico più o qualcuno se la prende». Torna a parlare il patron viola

Rocco Commisso, intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare così della Juventus.

COMMISSO – «Meglio che non li critico più o qualcuno se la prende. Andate a vedere quanto hanno perso le loro azioni… Dopo Ronaldo hanno immesso 700 milioni, se togli quelli il valore della Juve è di 150 (delle quote azionarie, ndr). Pensate come sono state rovinate. Nessuno lo dice pubblicamente, io sì: l’indice di liquidità nostro a marzo 2023 sarà 1.20. Saremo sotto del doppio sul minimo consentito, spero che ogni altra società con cui competiamo possa rendere pubblici questi dati, non devono essere segreti. Si parla di quanto paghiamo i giocatori, di quanto prendono, ma perché non di cose importanti come queste?».

