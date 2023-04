Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport, è tornato così su Juve Napoli.

JUVE NAPOLI – «La vittoria contro la Juve è il sigillo sullo scudetto del Napoli? Sì, anche per carattere simbolico nel vincere in casa della Juve che è la primatista degli scudetti. E di carattere emotivo: il Napoli va a vincere in casa della rivale che non gli aveva fatto vincere scudetti che sembravano alla portata. Quello del gol di Koulubaly brucia ancora a Sarri. C’è un po’ di passaggio di consegne».

