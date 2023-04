Zuliani: «Bandiera Napoli nei corridoi del Tribunale, ecco perché stanno ancora indagando su Osimhen». Così il giornalista sul suo canale YouTube

Claudio Zuliani, giornalista tifoso della Juventus, si sfoga sul suo canale YouTube.

Le sue parole: «Su Twitter è venuta fuori una bandiera del Napoli con lo Scudetto nei corridoi del Tribunale di Napoli. Bisogna verificare eh, però non è che avessimo dei grandi dubbi su dove batta il tifo di chi ancora sta indagando su Osimhen, ma probabilmente non finirà mai. Che poi è l’indagine più semplice del mondo, no? C’è un affare di mercato, Osimhen dal Lille al Napoli, dal Napoli al Lille quattro ragazzi, oltre i soldi. Non è che c’è molto di complicato».

