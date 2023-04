Bologna Juve, subito problemi al VAR dopo pochi minuti dall’inizio della partita: ecco che cos’è successo

Dopo pochi minuti dall’inizio di Bologna Juve subito un problema da segnalare: Sozza non può fare la revisione al VAR.

Arbitro e panchine già avvertite del fatto che lo schermo per la revisione non è funzionante e, così, l’arbitro non ha può rivedere gli episodi. Lo stesso VAR ha poi deciso per conto suo di assegnare il rigore ai rossoblù per il contatto in area tra Danilo e Orsolini.

