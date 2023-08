Patrick Zaki ha incontrato oggi il Bologna in ritiro a Casteldebole: «Il club e i tifosi tutti sono stati dalla mia parte in questi due anni»

Il Bologna, in ritiro a Casteldebole, ha incontrato oggi Patrick Zaki. L’attivista egiziano, tornato in Italia dopo i due anni di prigionia nel suo paese, ha avuto modo di incontrare i rossoblu, dei quali è diventato tifoso dopo il suo arrivo in città nel 2019. Di seguito le sue parole.

«Sono emozionato in questo momento, andavo sempre allo stadio e sognavo di avere la possibilità di salutare i calciatori. Ora posso essere qui durante la preparazione e poter stringere la mano a tutti mi fa sentire bene. Ringrazio i calciatori, il club e tutti quelli che hanno fatto uno sforzo per permettermi di essere qui oggi, anche perché credo che il club e i tifosi tutti siano stati dalla mia parte in questi due anni. Per questo sono loro riconoscente e sono felice che il mio sogno si sia avverato. Nel 2019 andavo sempre allo stadio a sostenere la squadra e a partire da ora ricomincerò a tifare».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG