Simone Rondanini, agente del difensore del Bologna Jhon Lucumì, ha parlato a SiGonfiaLaRete del futuro del giocatore rossoblù

Simone Rondanini, agente del difensore del Bologna Jhon Lucumì, ha parlato a SiGonfiaLaRete del futuro del giocatore rossoblù.

PAROLE – «La stagione del Bologna è stata spettacolare, la migliore degli ultimi anni in Serie A. Era un piacere vederli giocare, credo che Thiago Motta abbia fatto un lavoro eccezionale in generale ed in particolare con Jhon. Si è adattato facilmente grazie al club che lo ha aiutato in tutto. Come detto, le ambizioni personali sono grandi. La prestazione di Jhon in questa stagione è stata eccezionale, è stato uno dei migliori difensori centrali della Serie A alla sua prima stagione. Vederlo in una squadra come Napoli sarebbe un sogno, ovviamente».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG