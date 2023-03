Il Bologna di Thiago Motta continua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A in cui giocherà con l’Udinese

Il Bologna di Thiago Motta continua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A in cui giocherà con l’Udinese. Ecco il report dell’allenamento di oggi.

REPORT – In attesa del rientro dei Nazionali, previsto nel corso della settimana, Thiago Motta prosegue la preparazione della squadra in vista della ripresa del campionato che vedrà il Bologna sfidare l’Udinese il 2 aprile. Oggi i rossoblù hanno svolto lavoro di forza, possesso palla e una partitella a campo ridotto. Differenziato per Nicolas Dominguez, terapie per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic.

L’articolo Bologna, le ultime sulle condizioni di Arnautovic, Cambiaso e Dominguez proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG