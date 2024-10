Zlatan Ibrahimovic torna a Milanello dopo una discreta assenza. Ecco cosa è successo a 48 ore dalla sfida di Bologna.

Il Milan vince due partite consecutive, la prima contro l’Udinese in campionato e la seconda contro il Bruges in Champions. Due vittorie che fanno morale e muovono la classifica, si in Italia che in Europa.

E’ già tempo però di archiviare l’euforia per i primi punti stagionali in Champions League e focalizzarsi sul prossimo obiettivo che si chiama Bologna. La trasferta in terra emiliana si presenta ostica e senza dubbio da non sottovalutare.

Continuità: questa la parola magica

Il Milan ha decisamente sterzato in campionato e anche in Champions, soprattutto grazie alle idee di Fonseca che in modo caparbio e orgoglioso ha rimarcato il peso delle proprie scelte cercando in tutti i modi di trasmetterle al gruppo. Ora occorre però dare continuità e non rifare nuovi passi indietro esattamente come è accaduto all’indomani del derby vinto perdendo in sequenza prima con il Leverkusen e poi con la Fiorentina. La rivoluzione di Fonseca lentamente, ma nemmeno troppo, sta creando nuove e importanti gerarchie in un Milan che assomiglia sempre di più al suo tecnico e all’idea di squadra e di gioco che il portoghese si era prefissato appena dopo la firma con i rossoneri.

Il ritorno di Ibrahimovic a Milanello

Da qualche tempo, la figura di Zlatan Ibrahimovic era stata meno visibile nel contesto quotidiano del Milan. La sua assenza, notata soprattutto nei giorni antecedenti le partite importanti, aveva iniziato a generare domande e speculazioni. La situazione è però mutata – così come riportato da Gianluca Di Marzio radicalmente oggi con il suo ritorno a Milanello, segnale di un interesse continuo e di una possibile influenza sulle dinamiche della squadra. La presenza di Ibrahimovic, accompagnata da quella di Geoffrey Moncada, potrebbe suggerire una serie di riflessioni in corso sugli asset strategici e sulle prossime mosse di mercato. Inoltre, il ritorno alla normalità per il capitano rossonero, Davide Calabria, dopo un periodo di stop per infortunio, introduce ulteriori dinamiche di squadra su cui il contributo di figure esperte come Ibrahimovic potrebbe essere decisivo.

Zlatan Ibrahimovic

Prospettive e sfide future

Le aspettative intorno alla figura di Ibrahimovic non sono mai banali. Dalla gestione degli infortuni alla strategia di sviluppo del talento, passando per le dinamiche di spogliatoio, lo svedese ha sempre un ruolo da protagonista. La sua esperienza, unita alla visione di lungo termine di RedBird, promette di modellare il futuro del Milan in modi ancora da scoprire, stimolando curiosità e speranze tra i tifosi.

