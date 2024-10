Il Milan si contraddistingue, ancora una volta, per il suo grande cuore. L’ultima iniziativa è davvero da applausi e da condividere.

Il calcio, così come lo sport, dovrebbe avere lo scopo di unire le persone. La sfida esiste solo sul campo, sul rettangolo verde, e fuori di esso dovrebbe prevalere un senso umano e spiccato senza distinzioni di alcun tipo.

L’ultima iniziativa del Milan dimostra ancora una volta la sensibilità del Club conferma la spiccata sensibilità di una proprietà che ha sempre portato avanti con attenzione i temi sociali, dedicando ad esse molti sforzi e impegni lodevoli.

La prossima sfida che attende il Milan

Il Milan è atteso a Bologna da una partita senza dubbio complicata e dai toni incerti, Gli uomini di Italiano non stanno vivendo un momento florido ma la sfida contro una big del campionato potrebbe riaccendere in loro i fasti della passata stagione e l’orgoglio di dimostrare che la qualificazione in Champions non sia stata un caso. Gli uomini di Fonseca arrivano alla sfida con il vento in poppa, non c’è che dire. La vittoria contro il Bruges in Champions ha certificato un processo di crescita che man mano si avvicina al disegno prestabilito dal tecnico portoghese.

La vittoria fuori dal campo

Il Milan ha già vinto a Bologna, almeno fuori dal campo. Il Club di Via Aldo Rossi e Fondazione Milan, si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana di Bologna a favore di tutte le famiglie colpite dall’alluvione. Ogni relativa informazione è possibile trovarla al seguente indirizzo internet: http://acmilan.matchwornshirt.com/it

Gerry Cardinale

La lodevole iniziativa del Milan

Il Milan, come detto, si evidenzia per sensibilità e cuore dimostrando un senso di appartenenza alla comunità non comune. Sostenere la regione Emilia Romagna in un momento così delicato e difficile è senza dubbio un gesto che intenerisce i cuori e riconferma l’impegno sociale di una società che non guarda esclusivamente al prodotto calcio ma, correttamente, spazia anche verso la plurarlità.

#ACMilan e Fondazione Milan si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città… https://t.co/saQktlfCEW — AC Milan (@acmilan) October 24, 2024

