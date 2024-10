Il Milan ha mostrato più di un semplice interesse per il giocatore ma le intenzioni del club rischiano di far cambiare idea ai rossoneri.

Il Milan ha ritrovato fiducia e armonia. Il rientro dalla sosta per le Nazionali ha portato in dote due vittore e rinnovate certezze in tutto l’ambiente rossonero. Ritrovare punti in campionato prima, e in Champions poi, è stata senza dubbio la medicina migliore per gli uomini di Fonseca.

Oltre ai temi squisitamente di campo, si aggiungono quelli relativi al mercato che non riposa mai. Il Milan ha messo nel mirino un giocatore per rinforzare la rosa di Fonseca già nel mese di gennaio, sul quale però emergono nuovi e importanti retroscena.

Il Milan targato Fonseca

E’ decisamente nato un nuovo Milan, a firma ovviamente di Paulo Fonseca. Le sue idee e soprattutto il modo caparbio e orgoglioso con cui ha cercato di trasmetterle al gruppo sono la base inequivocabile del cambio di passo. Nell’immaginario del portoghese la cosa che più conta, più anche dei singoli, è il concetto di squadra. Da qui nasce la rivoluzione di Fonseca che, lentamente ma nemmeno troppo, sta creando nuove e importanti gerarchie in un Milan che assomiglia sempre di più al suo tecnico e all’idea di squadra e di gioco che il portoghese si era prefissato appena dopo la firma con i rossoneri.

Obiettivo di gennaio sfumato

Il Milan aveva messo nel mirino per gennaio Ange-Yoan Bonny, talento del Parma autore del gol con il tacco contro il Como, proprio sotto gli occhi degli scout milanisti, così come spiegato da ‘Tuttomercatoweb’. Su di lui c’è anche la concorrenza del Napoli, ma il Milanavrebbe voluto giocare d’anticipo e non farsi soffiare quello che potrebbe essere un prospetto interessante. Anche perché là davanti a gennaio Jovic partirà senz’altro e anche Abraham non sta convincendo appieno. Per convincere il Parma, si potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso con successivo riscatto e magari anche qualche giovane come contropartita. Nicolò Schira però, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato nuove importanti novità sul futuro del giovane attaccante emiliano. In particolare ha affermato che “il Parma ha le idee chiare e ha già preso una decisone: non sono intenzionati a cederlo a gennaio”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Tutto rimandato?

Nulla da fare quindi per Bonny, almeno a gennaio ma nessuno vieta di pensare che nella prossima estate possa nascere un’intesa tra il Milan e il Parma. I rossoneri, qualora volessero offrire a Fonseca una nuova punta al posto di Jovic a gennaio, dovranno levare il proprio sguardo verso un altro obiettivo.

After #Napoli, other two #SerieA’s clubs are monitoring #Parma’s striker Ange-Yoan #Bonny. An #ACMilan’s scout was in Como last Saturday to monitore him and #Juventus will watch the french again in the next weeks. #Parma’s Plans are clear: They don’t want to sell him in January https://t.co/OFQCbKBZ4d — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 24, 2024

