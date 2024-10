Milan e Roma si affrontano, ancora una volta, su un obiettivo di mercato. Ecco il nuovo oggetto del contendere.

Il Milan vince sul campo e prova a farlo anche fuori. I vertici di Via Aldo Rossi infatti hanno acceso i propri riflettori su un giocatore che potrebbe accendere le speranze rossonere di ribaltare le proprie sorti in campionato.

Il profilo è senza dubbio importante e possiede caratteristiche ideale per sposarsi al meglio con il disegno tattico di Fonseca, il quale potrebbe costruire proprio su di lui delle nuove certezze e magari dare avvio a un altro piccolo processo di rivoluzione.

Da Abraham a Koné, passando per Saelemaekers

Gli intrecci di mercato con la Roma sembrano ormai essere diventati prassi. Durante i mesi estivi infatti le due società hanno concertato più di un affare e al contempo si sono sfidate per un giocatore finito poi ai giallorossi. Nelle ultime ore di mercato infatti è avvenuto lo scambio tra Abraham e Saelemaekers, proprio quando tutto sembra ormai perduto con l’attaccante inglese destinato ormai alla Premier. Poi il duello per Manu Konè, con il Milan che ha deciso potesse essere sufficiente avere Fofana, lasciando così campo alla Roma. Oggi, a distanza di mesi, ecco una nuova sfida tra Roma e Milan per un nuovo obiettivo di mercato.

Il rinnovato confronto Milan-Roma

Milan e Roma si preparano a rinnovare la loro rivalità di mercato – scrive PianetaMilan.it – che aveva già visto i due club fronteggiarsi nell’ultimo periodo di trasferimenti. Il profilo che ha attirato le attenzioni di entrambe le squadre è Ola Aina, ex difensore del Torino, attualmente al Nottingham Forest. La Roma sembra avere le idee chiare sul da farsi per il proprio apparato difensivo. Aina si posiziona in cima alla lista delle priorità, sia per il mercato di gennaio che per quello estivo, indipendentemente dagli sviluppi legati alla posizione dell’attuale tecnico, Ivan Juric. Anche il Milan mostra un forte interesse per Aina, soprattutto in previsione di una possibile partenza di Davide Calabria, attuale pilastro della difesa rossonera, la cui situazione contrattuale appare sempre più incerta. L’esperienza di Aina, sia in Serie A con il Torino che nel campionato inglese, lo rende un candidato ideale per rafforzare la linea difensiva milanista.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Una sfida aperta sul mercato

La strategia di Roma e Milan si muove su binari paralleli, con il Milan che monitora attentamente la situazione, consapevole che la Roma potrebbe tentare di sorpassare i rivali con una mossa anticipata già durante il mercato invernale. Questa anticipazione strategica da parte della Roma potrebbe rappresentare un importante punto di svolta nella trattativa per Aina.

LEGGI ANCHE Milan, idea Raspadori a gennaio: contatti con il Napoli che ha fissato il prezzo

Leggi l’articolo completo Nel mirino l’erede di Calabria: Furlani tenta il colpo, la Roma prova lo sgambetto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG