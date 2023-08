Thiago Motta pensa anche all’allenamento che svolgerà il Bologna domani per preparare la sfida contro il Milan: il programma

Anche domani il Bologna si allenerà per la prima di campionato contro il Milan. Ma non solo. Thiago Motta accoglierà anche uno dei nuovi arrivati: prevista la conferenza stampa di Dan Ndoye. Sul sito ufficiale del club rossoblù, il programma per la giornata di domani.

IL PROGRAMMA – Domani i rossoblù continueranno la preparazione a #BFCMilan con un allenamento a porte chiuse. Alle 14 Dan Ndoye sarà presentato ufficialmente nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

