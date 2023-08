Bologna Milan, Pioli parte con le idee chiare: ecco le certezze. Rivoluzionato sì, ma il tecnico sa già come iniziare il campionato

Lunedì sera, alle ore 20:45, il Milan giocherà a Bologna la prima partita di questo campionato di Serie A. Per il match, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha già le idee chiare. Sebbene si ritrovi con una rosa rivoluzionata, ha già delle certezze che sfrutterà per la prima partita ufficiale della stagione di Serie A.

Schiererà la formazione che si è vista nelle amichevoli più importanti di questa pre season, ossia quelle statunitensi e quelle contro il Monza. Davanti, spazio a Leao, Giroud e soprattutto Pulisic. Favorito lui all’altro neo arrivato Chukwueze, che sarà l’arma in più come subentrato. A centrocampo, Krunic sarà affiancato da Loftus-Cheek e Reijnders, altri due nuovi acquisti e considerati già intoccabili da Pioli. Mentre, nel reparto difensivo non cambia nulla: Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

