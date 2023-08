Bologna Milan, Thiago Motta: «Ad oggi non siamo pronti per competere» ha detto il tecnico del club rossoblu

Intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la vittoria ottenuta contro l’Utrecht, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato così in vista dell’esordio in Serie A con il Milan.

THIAGO MOTTA – «Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Fra l’altro gli oltre 14.000 abbonati dimostrano di volere ancora certe emozioni, non possiamo tradire questo amore, sono un vero e proprio voto di fiducia. La squadra ha ragazzi fantastici ma che hanno bisogno di entusiasmo in più, uno stimolo in più, qualità e concorrenza in più. Siamo tutti consapevoli che per migliorare dobbiamo investire»

The post Bologna Milan, Thiago Motta: «Ad oggi non siamo pronti per competere» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG