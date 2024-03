Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in rimonta contro l’Atalanta

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

VITTORIA GRAZIE AI CAMBI – «Non penso che sia merito solo dei cambi, era una partita molto complicata contro una squadra molto forte abituata a fare questo tipo di partite. Siamo stati sempre lì, sfruttando i nostri momenti per ottenere questa bella vittoria».

SAELEMAEKERS – «Ha questa qualità quando entra con questo atteggiamento. Ndoye e altri possono giocare a sinistra, ma lui ha qualcosa di speciale. Col suo atteggiamento ha dato qualcosa in più, sono contento perché abbiamo fatto una ottima prestazione contro una grande squadra. Non mi piace a volte quando fa simulazioni».

CENTRALI – «Abbiamo tre giocatori forti, oggi toccava a Calafiori giocare, Beukema sta bene. Possono giocare insieme, abbiamo tre giocatori compatibili tra di loro».

CALAFIORI DA NAZIONALE – «Io ripenserò alla prestazione, a partire da domani, Orsolini aveva sempre l’avversario addosso e non era facile. Saranno scelte del commissario tecnico».

CHAMPIONS – «Non ci penso neanche, penso alle nostre prestazioni, ad allenarci ed affrontare ogni partita al massimo. Non esiste frustrazione».

FERGUSON – «Gli do sempre un 10, non per il gol ma perché è un guerriero, è un esempio per i compagni».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG