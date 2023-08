Bologna ok con l’Utrecht: la squadra di Thiago Motta batte in rimonta per 2-1 gli olandesi. Ecco com’è andata

Buona prova del Bologna, che in amichevole batte in rimonta per 2-1 gli olandesi dell’Utrecht, passati in vantaggio grazie al gol di Descotte e poi rimontati nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Di Zirkzee prima e De Silvestri poi le reti della rimonta emiliana, che certificano un buon avvio di tournée per la squadra di Thiago Motta.

