Le parole di Orsolini, autore del gol vittoria del Bologna contro il Monza: «La squadra anche quando è sotto non molla mai»

Riccardo Orsolini, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro il Monza. Di seguito le sue parole

«Dopo il gol ho avuto un gesto liberatorio, per un giocatore offensivo il gol è importantissimo e quando non lo trovi stai male. Il fare gol è il tuo lavoro e la tua passione. Stasera per fortuna ci sono riuscito, spero sia il primo di tanti altri. Sono felice per me stesso e per la squadra soprattutto, ci tenevamo a dare continuità ai risultati. La squadra anche quando è sotto non molla mai, ha cuore e voglia di lottare, sta uscendo fuori il carattere anche grazie al carattere del mister che ci sta dando un contributo a livello emotivo. Bisogna resettare e ricominciare, farsi trovare a disposizione sempre per quello che sceglie il mister, anche a livello di posizione. Se continuiamo così il mister continuerà ad essere soddisfatto così come la nostra gente».

