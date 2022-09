Riccardo Orsolini ha parlato prima del fischio d’inizio del match tra Bologna e Salernitana: le sue dichiarazioni

Riccardo Orsolini ha parlato a Dazn prima di Bologna-Salernitana.

LE PAROLE – «Si è parlato tanto di me da luglio fino ad oggi, ma la verità è che sono qui. Io penso a quello che devo fare per questo club, il resto poi si vedrà in futuro».

