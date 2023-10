Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

DOMENICA PERFETTA – «E’ una domenica perfetta: dovevamo tornare alla vittoria, l’abbiamo voluta e finalmente è arrivata. Sono strafelice, grazie ai miei tre gol siamo riusciti a vincere».

RIPRESA – «Ho avuto dei problemi fisici gli scorsi mesi, che mi hanno fatto saltare la preparazione e quello è stato un periodo in cui ho lavorato il triplo per tornare ai miei livelli. Sapevo che era necessario del tempo in più, ma me lo sono preso e ho cercato di farmi trovare pronto quando il mister mi ha chiamato in causa».

COSA SIGNIFICA PER LUI IL BOLOGNA – «Il Bologna è una seconda casa, quella società che ha creduto in me e continua a darmi fiducia. Mi fa sentire un giocatore importante e, grazie a questo affetto, riesco a rendere di più».

CONCORRENZA – «Quest’anno il Bologna ha fatto un gran mercato, anche a livello di esterni. La concorrenza si è alzata, ma io devo pensare ad alzare il livello e a farmi trovare pronto quando il mister mi fa giocare».

PROVA DA CAPITANO – «Non ci sono veri e propri capitani, è più una staffetta. Siamo tutti capitani di questo Bologna».

MESSAGGIO A SPALLETTI – «Non spetta a me dirlo. Voglio fare bene qui e, se venissi chiamato, sarebbe tutto di guadagnato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG