Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha così analizzato in conferenza la sfida di domani col Sassuolo.

SFIDA AL SASSUOLO – «Dobbiamo prendere sempre il lato positivo delle cose e alcuni nostri numeri sono importanti, mi riferisco al possesso di palla o alle occasioni per andare in gol. Ovviamente c’è sempre da migliorare, siamo appena all’inizio del nostro percorso. Il Sassuolo è una squadra forte, con individualiità di livello e un grande allenatore. Vanno a mille e sono in fiducia, ma anche il mio Monza va a mille, ha fame e vuole mettere in difficoltà il Sassuolo che non è solo Berardi, perchè ha anche altri giocatori pericolosi».

PAPU GOMEZ – «E’ un campione nella testa oltre che in campo, è reduce da un percorso particolare. E’ stato fermo e va rimesso a posto fisicamente, ma ha voglia e domani sarà della partita. Ci tiene molto a fare bene, ci ha portato una bella energia».

