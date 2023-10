Marco Ottolini ha così parlato ai microfoni di Dazn prima di Udinese-Genoa.

LE PAROLE – «Siamo sempre molto focalizzati sulla partita, curiosi di vedere come si comporteranno in campo questi giocatori. Malinovskyi è arrivato un po’ tardi dal mercato, però è arruolato e pronto per giocare».

