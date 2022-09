Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Salernitana si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Bologna Salernitana 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio ore 20.45

1’ – Primo controllo per la Salernitana.

2’ – Contropiede del Bologna, con Sansone lasciato a tutto campo. Sepe in uscita fuori area anticipa con brivido.

3’ – Conclusione dalla distanza di Sansone non insidiosa, ma Sepe non ottimo nella parata e mette in corner.

7’ – Occasione della Salernitana, bell’inserimento di Dia al centro, colpo di testa diretto verso l’angolino, Skorupski mette in corner.

10 – Sassata centrale di Bonazzoli, Skorupski blocca in due tempi.

Dopo un buon avvio dei padroni di casa, la Salernitana ora sta venendo fuori bene con il palleggio, con Bonazzoli molto ispirato nel manovrare.

21’ – Occasione della Salernitana, bel recupero di palla di Coulibaly sulla linea di fondo su Soumaoro, serve in mezzo per Dia che però arriva clamorosamente in ritardo e non riesce ad appoggiare in rete

24’ – Occasione Bologna, contropiede di Sansone che ci prova dal limite dell’area, palla alta.

25’ – Occasione Salernitana, Bronn svetta di testa su calcio d’angolo Skoupski mette in corner.

36’ – Occasione Bologna, Nico Dominguez trova in profondità Sansone, palla sul secondo palo, tirocross che esce di un soffio dal palo ed Arnautovic non ci arriva di pochissimo

40’ – Occasione Bologna: retropassaggio di Dia di fatto regala palla a Sansone, liberissimo a centro area, che forse non se l’aspettava, ma calcia su Sepe.

45’ Si va all’intervallo senza nessun minuto di recupero. Tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

46’ Riprende la partita, primo controllo del Bologna, in cui sono entrati Lykogiannis, De Silvestri e Soriano per Kasius, Cambiaso e Vignato.

Bologna Salernitana 0-0: risultato e tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Locumì; Kasius (46’ De Silvestri), Dominguez, Schouten, Cambiaso (46’ Lykogiannis); Vignato (46’ Vignato), Sansone; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

