Stasera Bologna-Salernitana chiude la quarta giornata del campionato di Serie A.

Il Bologna non è partito nel migliore dei modi avendo conquistato 1 solo punto in 3 partite mentre la Salernitana è reduce dal roboante 4-0 rifilato alla Sampdoria e perciò ha l’entusiasmo alle stelle. Mihajlovic ritrova Orsolini che ha scontato la squalifica, Nicola conferma Dia e Bonazzoli in attesa di Piatek; ecco le probabili formazioni.

stadio Dall’Ara

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Lucumì; Kasius, Dominguez, Schouten, Aebischer, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Cambiaso, Mbaye, Moro, Ferguson, Soriano, Vignato, Urbanski, Sansone, Zirkzee, Barrow. Indisponibili: –Squalificati: –

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Fazio, Bronn, Gyomber; Mazzocchi, Vilhena, Maggiore, L. Coulibaly, Candreva; Bonazzoli, Dia. Allenatore: Nicola. A disposizione: Micai, Fiorillo, Bradaric, Daniliuc, Sambia, Botheim, Valencia, Kristoffersen, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribery. Squalificati: –

