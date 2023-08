Il direttore dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha confermato che il suo club non intende lasciar partire l’attaccante austriaco.

Giovanni Sartori a SportMediaset ha parlato del futuro di Marko Arnautovic; ecco le sue parole. “Arnautovic? Devo ripetere quanto detto l’anno scorso da Marco Di Vaio quando si parlava di lui al Manchester United”.

Marko Arnautovic

“E’ incedibile e resterà qui. Non ha prezzo? Per noi è importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni, pensiamo e speriamo che faccia un grande campionato per essere ancora più competitivi. Non è sul mercato, ripeto“. Gran parte della stampa sostiene che l’attaccante voglia tornare in nerazzurro (già c’è stato nel 2010) e quindi potrebbe forzare la mano appellandosi ad una vecchia promessa.

