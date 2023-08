L’ex ds del Monza e ora al Venezia Filippo Antonelli Agomeri ha parlato dell’approdo di Carlos Augusto all’Inter

In collegamento a Sky Sport 24, l’ex ds del Monza e ora tra le fila del Venezia Filippo Antonelli Agomeri commenta così l’arrivo di Carlos Augusto all’Inter:

CARLOS AUGUSTO ALL’INTER- «Grandissima soddisfazione, ma non sono sorpreso. Ha dimostrato di essere un grande giocatore, ha fatto bene sia in B che in A lo scorso anno. Ha una mentalità straordinaria e con doti tecnico-tecniche da top club. Lui ha una capacità e una duttilità nel ruolo, può giocare da terzo e da quinto, può completarsi con Dimarco. All’Inter può dare qualcosa in più dal punto di vista realizzativo. Secondo me può dare numeri realizzativi oltre a quelli difensivi».

