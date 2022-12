Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, svolgerà per 3 settimane lavoro personalizzato a causa di una infiammazione del tendine rotuleo

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, svolgerà per 3 settimane lavoro personalizzato per infortunio. Ecco il comunicato del club.

COMUNICATO – Alla vigilia dell’amichevole con il Kapfenberg, il Bologna ha svolto allenamento in campo al mattino, con esercitazioni tattiche e partitella, più una sessione video al pomeriggio. Differenziato per Kevin Bonifazi e per Joshua Zirkzee il quale seguirà un programma personalizzato per tre settimane a causa di un’infiammazione del tendine rotuleo sinistro.

