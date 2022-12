Marco Davide Faraoni, esterno dell’Hellas Verona, ha parlato del momento della sua squadra e della sua carriera calcistica

Marco Davide Faraoni, esterno dell’Hellas Verona, ha parlato a Cronache di Spogliatoio.

PAROLE – «Sono rinato a Verona, dove ho ritrovato fiducia in Davide e continuità per Faraoni. I primi tre anni e mezzo sono stati da urlo, sulle montagne russe. Ero certo che sarebbe arrivato anche questo momento, quello della difficoltà: può diventare l’anno più bello di tutti. Prendetemi per pazzo, ma è la sfida più grande. La vita non mi sta dando quello che voglio, ma quello che mi serve attualmente. Sono sicuro che quando vinceremo sarò un giocatore più forte mentalmente. Sono affezionato alle belle sensazioni, ancor di più ai momenti brutti: quando sbaglio, faccio un errore, soffro. Come fosse un trauma. E lavoro per evitare che riaccada. Per me il calcio e la vita sono sopravvivenza».

