Roberto Soriano, centrocampista e capitano del Bologna, ha analizzato in conferenza stampa il match contro la Lazio.

LE PAROLE – «Come stai fisicamente? “Sto bene fisicamente e sto bene di testa, ho voglia di iniziare bene. Adesso conta solo l’inizio del campionato, vogliamo fare bene e fare punti. Non sarà facile ma se facciamo le nostre cose possiamo mettere in difficoltà chiunque. Per quanto riguarda il mio ruolo, ci siamo parlati e abbiamo visto che davanti non eravamo abbastanza cattivi. Torniamo sulle nostre sicurezze e il mio ruolo rimane alla fine sempre quello

Il mio obiettivo personale é quello di tornare a fare gol e assist».

