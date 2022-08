Il nuovo difensore del Bologna Sosa si è presentato in conferenza stampa: le parole del regalo per Mihajlovic

PRESENTAZIONE – «Per me è un onore essere qui. Sì certo che conosco Perez, ha giocato tanto tempo qui al Bologna, come anche altri giocatori che conosco. Sono arrivato in una società con una storia importante, ho tanta voglia di dimostrare e di crescere. Dal primo giorno che sono arrivato qui non mi è mai mancato nulla. La trattativa è iniziata circa un mese fa. Io ero concentrato con il Liverpool in Uruguay, ma il mio procuratore ha parlato con il Bologna ed è stato tutto molto veloce, grazie anche al mio agente. Le mie qualità sono con il possesso del pallone e nel gioco con i miei compagni, ma mi piace molto anche andare forte sulla palla. In Europa so che posso migliorare in tutto e posso crescere in molti aspetti»

PASSATO – «Ho avuto un infanzia molto calcistica. Ho iniziato quando avevo solo 4 anni nella squadra della mia città. Quando ero piccolo io e la mia famiglia guardavamo sempre la Serie A. Per questo motivo è un sogno essere in Europa in uno dei campionati più importanti del mondo. Il mio idolo? Senza dubbio è Godin». (Tmw)

L’articolo Bologna, Sosa si presenta: «Godin è il mio idolo. In Europa per migliorare» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG