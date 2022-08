Il Milan è pronto a tornare a vivere le notti della Champions League 2022/23. I rossoneri, inseriti nel Gruppo E insieme a Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, inizieranno la propria campagna europea in trasferta col Salisburgo, prima di ospitare a San Siro la Dinamo Zagabria mercoledì 14 settembre alle 18.45.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Dinamo Zagabria sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

dalle 15.00 di martedì 30 agosto alle 23.39 di mercoledì 31 agosto gli abbonati al campionato 22/23 che non hanno comprato il Champions Pack possono comprare un biglietto per sè nei settori disponibili

dalle 12.00 di giovedì 1° settembre alle 12.00 di venerdì 2 settembre tutti gli abbonati 22/23 – indipendentemente se hanno comprato il mini-pack, il biglietto singolo nella fase precedente, o nessuno dei due – possono comprare un biglietto aggiuntivo per una seconda persona nei settori disponibili

la vendita libera prenderà il via venerdì 2 settembre alle ore 15:00 e rimarrà aperta fino ad esaurimento biglietti

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Dinamo Zagabria parte da 19€. Gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 19€ in determinati settori, mentre gli Over 60 avranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.