Retroscena di mercato per il Bologna: sul mancato ritorno di Federico Bernardeschi in Serie A c’era la volontà di Thiago Motta

Durante l’ultima finestra di calciomercato tra le trattative che non si sono realizzate c’era anche quella del ritorno in Italia di Bernardeschi. Tra le squadre interessate all’esterno del Toronto c’era anche il Bologna.

Come riporta la Gazzetta dello Sport però, alla fine la trattativa non si è conclusa e la decisione è stata di Thiago Motta. Il tecnico dei rossoblu avrebbe infatti detto no al trasferimento, dando un parere negativo ai dirigenti felsinei.

