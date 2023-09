Christian Pulisic, attaccante del Milan, parla dei suoi primi mesi in rossonero: ecco cosa ha detto anche in ottica derby

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha così parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

MILAN – «Per me è stato amore a prima vista col Milan, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa».

SAN SIRO – «Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Ricordo anche l’atmosfera arrivando allo stadio da avversario, con il Chelsea. Era incredibile».

DERBY – «Milan più forte dell’Inter? Un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo. Loro sono una squadra forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions League. Sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede. Sogno di fare gol o dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Sono iper competitivo in tutto».

SCUDETTO – «Siamo fiduciosi, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere, dobbiamo solo continuare a lavorare e a giocare così. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la cosa più importante».

PIOLI – «Può essere duro, certe volte. Ti dice la sua opinione duramente e questo mi piace, è quello che cerco in un allenatore. Mi piace che dica quello che pensa».

DUE MOMENTI DI QUESTI MESI – «La prima partita, a Bologna. É stata una gran serata. E il riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo».

IL PIU’ INTELLIGENTE IN CAMPO – «Krunic».

