Bologna, le parole di Thiago Motta dopo la vittoria dei rossoblu in rimonta: «Abbiamo dato continuità a quanto fatto prima, stiamo crescendo»

Thiago Motta ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta del Bologna a Monza. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Stiamo raccogliendo il lavoro della settimana. Oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, unito, che cerca sempre qualcosa in più. E questo è importante, anche nelle difficoltà siamo riusciti a ribaltare la gara e a portare a casa 3 punti importanti».

CRESCITA – «Abbiamo dato continuità a quanto fatto prima, il nostro Bologna sta crescendo. La squadra ha fatto bene, anche nelle letture, poi quelli che sono entrati ci hanno dato molto. Non devo scoprire io Orsolini, ma anche Soriano ha dato molto contro una squadra difficile da affrontare. I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro e hanno meritato la vittoria».

ORSOLINI – «Mi è piaciuta più l’esultanza del gol… Buttare fuori le emozioni, vivere la partita… Se lui entra e segna non è un caso, lui vive la partita anche dalla panchina. Per lui non è semplice restare fuori, ma sta lavorando molto bene. E’ la sua disponibilità che fa la differenza, ha fatto un bellissimo gol con forza incredibile e lucidità. E’ un premio al lavoro che sta facendo durante la settimana e sono contento per lui perché se lo merita».

COME É CAMBIATO DA ALLENATORE – «Si migliora col tempo, si impara, si cresce. Alla fine ho avuto fortuna in questo breve periodo da allenatore e spero di continuare così. Sono arrivato in posti in cui i ragazzi mi aiutano tanto, mi danno disponibilità per creare un gruppo solido e forte. Qua non è diverso e insieme allo staff stiamo cercando di dargli le migliori possibilità per trasmettergli qualcosa affinché possano entrare bene in campo, i protagonisti sono loro e quando vanno in campo così mi portano ad avere sensazioni fantastiche. E’ per questo che facciamo questo lavoro, mi sento un privilegiato».

L’articolo Bologna, Thiago Motta: «Abbiamo dimostrato di essere un gruppo» proviene da Calcio News 24.

