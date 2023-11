Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN al termine della vittoria contro il Torino al Dall’Ara

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN al termine della vittoria contro il Torino al Dall’Ara.

PAROLE – «Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra complicata. Fino al gol la partita era molto bloccata, sui duelli sono forti. Dopo il gol di Fabbian la partita si è aperta di più e abbiamo trasformato delle occasioni da gol, finendo con il gol di Zirkzee per chiudere la partita. Fino ad oggi sono molto soddisfatto. I ragazzi fanno delle cose straordinarie. Abbiamo fatto grandi cose con una rosa molto diversa dall’anno scorso. C’è una cosa importante da sottolineare, cioè il modo in cui lavoriamo e ci aiutiamo. Così diventa più facile affrontare le partite. Oggi abbiamo fatto la partita che serviva per vincere. Zirkzee? Ha grandissime potenzialità, l’anno scorso ha avuto qualche difficoltà di adattamento ma oggi è capace di svolgere un lavoro completo. È tecnico e molto fisico. Riesce a fare bene entrambe le fasi. Oggi attacca bene la profondità, come nel caso del raddoppio. Gli attaccanti vivono di questo. A volte è un po’ frustrato perché gli chiedo tanti ma è un ragazzo che ha fame e che lavora bene dal primo giorno. Tutto il resto poi viene da lui. È un giocatore di grandissima qualità. Si merita tutto ciò che sta vivendo oggi. Deve solo continuare a lavorare e non cambiare nulla».

