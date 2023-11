Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta in trasferta contro il Bologna

PAROLE – «Penso che abbiamo fatto un’ottima gara fino al gol, creando tante situazioni pericolose come il gol annullato. Quando giochi bene così devi fare gol ma non ci siamo riusciti. Dopo la loro rete non abbiamo reagito. La partita è andata così. Nel primo tempo abbiamo messo tanti palloni buoni con Bellanova. In tante situazioni l’ultimo passaggio poteva essere migliore. La squadra mi è piaciuta tanto fino al gol. Anche con i cambi dopo il gol del Bologna non siamo riusciti a recuperare. Abbiamo fatto bene lì davanti anche se mancano un po’ i gol. È chiaro che loro sono determinanti per la mole di gioco che si fa. Se cambierò modulo? Assolutamente no, andiamo su questa strada. Abbiamo fatto sette punti in tre partite, oggi abbiamo giocato sessanta minuti di buon livello e vogliamo continuare così».

