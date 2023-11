La Lazio in crisi in campionato torna in Champions League: contro il Celtic una vittoria vuol dire qualificazione, una sconfitta…

Dopo la batosta in campionato con la Salernitana, la Lazio torna subito in campo per la sfida con il Celtic in Champions League. Contro gli scozzessi la partita ha già il gusto del dentro o fuori: una vittoria avvicinerebbe molto la qualificazione, mentre una sconfitta rimanderebbe tutto all’ultima giornata, con l’obbligo di battere l’Atletico a Madrid.

Il morale della squadra non è dei migliori, anche alcune scelte di Maurizio Sarri sono obbligate. Squalificato Vecino, assenti Casale, Romagnoli e Zaccagni per infortunio e il tecnico rischia di dover rinunciare anche a Provedel: il portiere, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri aveva 39 di febbre e un principio di tonsillite.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG