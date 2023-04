Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Verona: le dichiarazioni

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Verona.

LE PAROLE – «Sappiamo quali sono le difficoltà che possiamo incontrare, in primis bisognerà stare attenti a noi stessi. Abbiamo di fronte una buona squadra, sappiamo di non potergli lasciare il pallino del gioco e per questo cercheremo dall’inizio alla fine di dominare la partita».

