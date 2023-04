Federico Ceccherini, difensore del Verona, non sarà a disposizione per il match contro il Bologna: svelato il motivo dell’assenza

Il Verona non potrà contare sulla presenza di Federico Ceccherini per il match di questa sera contro il Bologna, con il difensore spedito in tribuna.

Come svelato da Dazn, il motivo dell’assenza è da ricollegare ad una gastroenterite che lo ha colpito in queste ultime ore.

