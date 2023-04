Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, ha parlato prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Sean Sogliano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro del Verona.

LE PAROLE – «I tifosi ci danno una grossa mano come sempre. Noi vogliamo credere alla salvezza, sappiamo che è ancora molto difficile, ma ora pensiamo alla gara difficile che ci attende. Zaffaroni? I 18 punti per una squadra che deve salvarsi sono tanti, ma ora non bastano. Pensiamo solo a stasera».

