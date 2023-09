Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Hellas Verona

PAROLE – «Le occasioni più pericolose le abbiamo avute noi. Nel primo tempo l’Hellas non ha permesso alla squadra di fare il gioco che sappiamo noi, merito a loro per questo. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo dominato, giocando con la nostra identità e siamo arrivati vicini a vincere la partita, ma negli ultimi metri dobbiamo fare scelte migliori perché così non basta. Dobbiamo cercare di far girare maggiormente la palla per far uscire gli avversari e cercare di farli sbagliare per poi approfittarne. Mercato? È andato così, ma il tempo è tiranno e noi allenatori dobbiamo costruire una squadra e migliorare certe dinamiche all’interno del gruppo. Abbiamo margini di miglioramento enormi e dobbiamo fare in modo di crescere velocemente. Intanto pensiamo a prepararci al meglio per la sfida contro il Napoli. Freuler? Ha fatto una buona gara anche se nel primo tempo è stato spesso spalle alla porta, ha grande esperienza e assieme a Michael ci ha dato grande equilibrio in mezzo al campo».

