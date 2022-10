Bologna, le parole di Thiago Motta: «Impegno e sacrificio per il collettivo, solo così arriveremo a delle soddisfazioni»

Intervenuto in conferenza Stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta, ha risposto se la squadra adesso è perfettamente in sintonia con lui. Di seguito le sue parole.

DA ZERO A CENTO QUANT’É IL SUO BOLOGNA – «Anche 200 (ride ndr), siamo una squadra e non possiamo fermarci, dobbiamo migliorarci sempre, non è la mia squadra, è la nostra squadra, abbiamo tutti lo stesso interesse e gli stessi obiettivi. Voglio portare un’idea per migliorare questo gruppo ogni domenica. Impegno e sacrificio per il collettivo, solo così arriveremo a delle soddisfazioni, anche per la nostra gente»

