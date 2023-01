Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato al termine della partita persa contro l’Atalanta al Dall’Ara

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Credo che abbiamo fatto una buona prestazione, come contro la Roma. Alla fine abbiamo avuto due occasioni contro, una alla fine perché eravamo sbilanciati per il pareggio, dobbiamo migliorare lì perché per quanto fatto potevamo fare qualcosa di più. Sono contentissimo di quello che ho in mano, della squadra e della rosa che ho, cercando di aiutarli ad andare in campo per fare il meglio possibile, partita dopo partita ci proviamo. L’idea va portata sul campo, va sentita da parte dei ragazzi, la sensazione dentro. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto oggi».

