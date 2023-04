Marko Arnautovic, attaccante e gioiello del Bologna, è clinicamente guarito e tornerà a disposizione di mister Thiago Motta

Marko Arnautovic, attaccante e gioiello del Bologna, è clinicamente guarito e tornerà a disposizione di mister Thiago Motta per il match clou contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’austriaco non partirà titolare, ma si accomoderà inizialmente in panchina, per poi entrare probabilmente a gara in corso nel momento del bisogno.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG