Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro l’Hellas Verona

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa.

VERONA – «Una partita difficile come tutte le partite in Serie A, l’importante siamo noi. Con grande rispetto e umiltà, loro sono una squadra buona e molto agguerrita in questo momento. Per avere il risultato dalla nostra parte dovremo continuare ad avere i piedi per terra, continuare a fare il nostro meglio».

TANTI TIFOSI IN TRASFERTA – «Uno stimolo in più per continuare sulla nostra responsabilità e sul nostro obbligo. Vogliamo rappresentare in campo i nostri tifosi, che vengono con grande entusiasmo.. è una bella responsabilità, i ragazzi sono molto coscienti del momento e della squadra di venerdì sera».

EQUILIBRIO DI FERGUSON – «L’equilibrio può essere in attacco ma non solo, anche in altre zone del campo. Soriano ci manca, sta lavorando come grande professionista. Possiamo giocare in modo diverso, anche con 3 o 4 attaccanti.. a sinistra abbiamo anche Kyriakopoulos e ha fatto molto bene quando ha giocato lì. L’Hellas sarà un avversario molto complicato. Noi sul tema atteggiamento sappiamo tutti quello che vogliamo. È una cosa importante ma non è l’unico aspetto che conta, dobbiamo fare bene anche in altro».

L’articolo Bologna, Thiago Motta: «Verona Per avere il risultato dalla nostra parte dovremo continuare ad avere i piedi per terra» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG