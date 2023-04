Nicola Ventola, ex attaccante, ha parlato alla Bobo Tv della partita di ieri sera dell’attaccante del Napoli, Kvaratskhelia

PAROLE – «Kvaratskhelia ha fatto innervosire la partita nei primi 20 minuti. Su 50 volte, 40 ha fatto la scelta sbagliata. Non era la sua giornata, con le idee e con le scelte, e il rigore non lo deve calciare lui. Non era la sua giornata per le scelte giuste. Non ha aiutato la squadra. Osimhen non aveva spazio e spesso era costretto a fare la mezzaluna».

L’articolo Ventola: «Ieri Kvaratskhelia su 50 volte, 40 ha fatto la scelta sbagliata» proviene da Calcio News 24.

